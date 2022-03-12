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Дмитрий Алиев не выступит на Кубке Первого канала

Дмитрий Алиев не выступит на Кубке Первого канала
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Тренер Евгений Рукавицын сообщил, что его ученик, чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев, не выступит на Кубке Первого канала.

«Алиев не примет участия в Кубке Первого канала. Он продолжает тренировки, участвует в шоу, и в скором времени планируем начать постановку новых программ. Макар Игнатов заявлен на Кубок Первого канала и примет в нём участие», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится с 25 по 27 марта в Саранске и будет состоять из прыжкового фестиваля и соревнований двух команд. Первый турнир прошёл в Москве с 5 по 7 февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что на Кубке Первого канала не выступят танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также одиночница Александра Трусова.

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