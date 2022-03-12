Стало известно подробное расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске.

Тренировки участников начнутся в четверг, 24 марта. Прыжковый фестиваль пройдёт 25 марта с 18:00 до 20:00, после чего состоится жеребьёвка командного турнира.

Командный турнир начнётся в субботу, 26 марта, в 17:00 с презентации команд. Выступления участников начнутся с ритм-танца, затем короткие программы покажут мужчины, спортивные пары и женщины. В аналогичном порядке фигуристы покажут произвольные программы в воскресенье, 27 марта. Награждение запланировано на 20:35.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира – 2022, от участия в котором российских и белорусских фигуристов отстранили из-за ситуации на Украине.