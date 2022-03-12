Плющенко показал, как 13-летняя Титова исполняет четверные прыжки на тренировке

13-летняя воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова исполнила на тренировке каскад из четверного и двойного тулупов, а также каскад аксель в полтора оборота – ойлер – четверной сальхов. Видео выложил на своей странице в «Инстаграме» двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.

В сезоне-2021/2022 Титова стала третьей на открытом первенстве Москвы, выиграла два этапа Кубка России среди юниоров, но в финале заняла только восьмое место. На чемпионате России – 2022 среди юниоров Титова также была восьмой. В сезоне-2020/2021 Титова выиграла первенство Москвы в младшем возрасте и была второй на чемпионате страны в той же возрастной группе.

В академию «Ангелы Плющенко» из группы Тутберидзе Титова пришла по ходу сезона-2018/2019, испытывая проблемы с тройными прыжками.