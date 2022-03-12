Алёна Косторная посетила футбольный матч «Локомотив» — ЦСКА

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная посетила матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал ЦСКА. Армейцы одержали победу — 2:1.
На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.
«Спасибо за приглашение, «Локомотив», и полученные эмоции. А так же желаю дальнейших побед.
P.S: ребята, в начале апреля вас ждет что-то интересное и необычное. Не переключайтесь», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной
Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
Не так давно стало известно, что Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться в ЦСКА у Елены Буяновой.
- 12 марта 2022
-
23:20
-
22:25
-
22:02
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
17:33
-
16:10
-
15:51
-
15:02
-
12:25
-
00:04
- 11 марта 2022
-
23:20
-
23:09
-
20:37
-
20:17
-
17:26
-
15:35
-
13:51
- 10 марта 2022
-
23:32
-
20:36
-
19:42
-
18:34
-
18:13
-
14:46
-
13:00
-
12:05
-
11:35
-
09:42
-
08:13
-
08:08
-
00:05
- 9 марта 2022
-
20:36
-
19:33
-
18:46