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Алёна Косторная посетила футбольный матч «Локомотив» — ЦСКА

Алёна Косторная посетила футбольный матч «Локомотив» — ЦСКА
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Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная посетила матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал ЦСКА. Армейцы одержали победу — 2:1.

На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.

«Спасибо за приглашение, «Локомотив», и полученные эмоции. А так же желаю дальнейших побед.
P.S: ребята, в начале апреля вас ждет что-то интересное и необычное. Не переключайтесь», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Не так давно стало известно, что Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться в ЦСКА у Елены Буяновой.

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