Дэвис и Смолкин приняли решение пропустить Кубок Первого канала

Российская танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин решила пропустить Кубок Первого канала, который пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Об этом сообщается в «инстаграме» Дэвис.

«Мы не сможем приехать в этом году на Кубок Первого канала», – написала Дэвис у себя в «сториз».

Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.

Расписание Кубка Первого канала

25 марта — прыжковый фестиваль;

26 марта — короткие программы;

27 марта — произвольные программы.

Отметим, что ранее о пропуске Кубка Первого канала также объявила серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова.

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