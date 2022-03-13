Дэвис и Смолкин приняли решение пропустить Кубок Первого канала
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Российская танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин решила пропустить Кубок Первого канала, который пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Об этом сообщается в «инстаграме» Дэвис.
«Мы не сможем приехать в этом году на Кубок Первого канала», – написала Дэвис у себя в «сториз».
Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.
Расписание Кубка Первого канала
25 марта — прыжковый фестиваль;
26 марта — короткие программы;
27 марта — произвольные программы.
Отметим, что ранее о пропуске Кубка Первого канала также объявила серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова.
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