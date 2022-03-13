Александра Трусова посетила матч хоккейной команды «Рязань-ВДВ»

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова стала гостем матча плей-офф чемпионата НМХЛ между командами «Рязань-ВДВ» и МХК «Кристалл» (Саратов).

Уроженка Рязани Трусова начала кататься на коньках в Рязани и тренировалась на льду ДС «Олимпийский», после чего переехала в Москву, сообщает RZN.info. Александра — первая и единственная девушка в мире, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.

Александра Трусова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Она является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и второй (после Мики Андо), исполнившей четверной сальхов. Также Трусова первой исполнила два четверных в одной программе в юниорском Гран-при.