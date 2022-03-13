Александра Трусова провела мастер-класс для юных фигуристов в Рязани

Обладательница серебряной медали Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова провела мастер-класс для юных фигуристов и автограф-сессию. В мастер-классе приняли участие около 20 представителей спортшкол Рязанской области.

Также спортсменка поделилась воспоминаниями на пресс-конференции во дворце спорта «Олимпийский» в воскресенье, 13 марта.

«Начинать было не тяжело, сначала это больше как игра: приходишь, занимаешься с удовольствием и уходишь. У меня были не суровые тренеры, очень рада была с ними встретиться. В конце сезона редко ставлю цель, сейчас просто катаюсь на льду, делаю то, что мне нравится», — приводит слова Трусовой 62info.ru.

Трусова также сказала, что дальше её спортивный путь будет, скорее всего, пролегать в шоу на льду, а потом — в тренерстве. Пока окончательного решения о своём будущем фигуристка не приняла.