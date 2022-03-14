Елизавета Туктамышева объявила даты и места своих ближайших выступлений

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, где и когда выступит в ближайшее время.

«Даты ближайших выступлений: Кубок Первого канала — 24-27 марта, Саранск; «Влюблённые в фигурное катание» — 1 апреля, Москва. И на апрель ещё несколько шоу», — написала Туктамышева на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, 25-летняя Туктамышева не вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). На Олимпиаде выступили Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Они стали первой, второй и четвёртой соответственно.

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