Камила Валиева показала огромный букет, который ей подарили. Фото
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке Валиева изображена с огромным букетом цветов, который ей подарили.
Фото: «инстаграм» камилы валиевой
Валиева помогла сборной России выиграть олимпийский командный турнир. Но перед награждением стало известно, что в допинг-тесте Камилы, сданном в декабре на чемпионате России, было найдено запрещённое вещество. CAS разрешил спортсменке выступить в личном турнире, однако прокат произвольной программы оказался неудачным, и Валиева осталась без медали. Награждение за командный турнир было отложено до завершения расследования.
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