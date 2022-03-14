Александра Трусова назвала причину пропуска Кубка Первого канала

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова объяснила, почему решила пропустить Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.

По словам Трусовой, она не успела восстановиться после Олимпиады. Игры в Пекине (Китай) завершились 20 февраля.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», — приводит слова Александры ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине Александра Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой, которая завоевала золотую медаль. Ещё одна россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место, уступив третью строчку японке Каори Сакамото.

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