Бывшая ученица Тутберидзе и Плющенко закончила карьеру в 17 лет

17-летняя российская фигуристка Анастасия Тараканова сообщила о завершении карьеры. В сезоне-2017/2018 Тараканова выступала под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, а следующий сезон провела в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. Вращаться вообще не могла. Прыгать было не так больно — ведь это секунды, а во время вращения довольно долго крутишься на одной ноге. На финал Кубка России (в феврале 2021 года. — Прим. «Чемпионата») мы всё-таки приехали, но на тренировке перед короткой программой мало что получилось. Засомневались, выдержу ли прокаты. После осмотра у спортивных врачей решили сняться. Так сезон и закончился сам собой.
Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определённый момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться. До сих пор не могу нагружать ногу каждый день, о прыжках даже речи нет.
Распространяться на эту тему категорически не хотела, поэтому не отвечала на какие-либо вопросы про соревнования. Долго не могла поверить, что уже точно всё. По сей день скучаю по спорту, но стадия принятия уже позади», — приводит слова Таракановой «Матч ТВ».
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