«Её оправдания не заслуживают доверия». Зеппельт высказался о допинг-скандале с Валиевой

Автор документальных фильмов о допинге в российском спорте журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт высказался о допинг-скандале российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Если РУСАДА решит не наказывать и не банить Камилу или просто дать ей мягкое предупреждение, то ВАДА обжалует это решение. Я могу представить себе это, потому что, по крайней мере, косвенно, но МОК участвует в этих делах, да и другие стороны кейса могут присоединиться к этому разбирательству в CAS в Лозанне. Тем более мы наконец узнали, что в начале всего этого дела РУСАДА отстранило её, а всего лишь через день так называемый дисциплинарный комитет агентства объявил, что отстранение снято и она может участвовать в соревнованиях. Для меня это является чётким сигналом, который указывает на то, что в России всё ещё есть люди, которые, очевидно, всё ещё не хотят следовать правилам.

Возможно, есть люди, которые реально заинтересованы в том, чтобы отложить весь процесс по очевидным причинам. Но, на мой взгляд, оправдания Камилы, которые были вынесены на широкую публику, абсолютно не заслуживают доверия, потому что у меня была возможность видеть то, что ВАДА написало в своём заявлении после заседания CAS в Пекине. Было совершенно ясно, что ВАДА не поверило словам адвокатов Валиевой. Было очевидно, что ВАДА имеет довольно чёткую точку зрения касательно всего происходящего. На данный момент это означает, что мы говорим о процедуре, которая начнется с пробы «А», но мы ничего не знаем о пробе «В» — в текущей ситуации очевидно, что ВАДА подозревает Валиеву в намеренном употреблении допинга.

И я не верю. Вот что я думаю: все оправдания, учитывая обстоятельства и доказательства, о которых юристы говорили на заседании, очень странные. Если принимать во внимание всё произошедшее, то можно сделать вывод, что все люди не заслуживают доверия, а сложившаяся ситуация подтверждает эту мысль. Верить в то, что она пила из того же стакана, что и её дедушка, означало бы не только, что это максимально редкая ситуация.

Эксперты говорят, что попадание чужой ДНК через стакан практически невозможно. Я бы тоже сказал, что всё это звучит неправдоподобно. Есть и другие факты, например, то, что у её дедушки был рецепт, очевидно, полученный в больнице, но подтвердить его правдоподобность было невозможно. Сторона Валиевой даже не смогла предоставить никаких чеков, которые подтвердили бы покупку лекарства, но тут я могу ошибаться. В любом случае все доказательства не выглядят особенно правдоподобными», — сказал Зеппельт в подкасте The Skating Lesson.

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