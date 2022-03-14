Тарасова назвала настоящим поступком решение чиновника покинуть НОК Норвегии из-за россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила поступок норвежского спортивного чиновника Ойвинда Ваттердала. Ваттердал покинул пост заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии из-за несогласия с решением отстранить россиян и белорусов от международных стартов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации, согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участие российских и белорусских спортсменов.
«Решение норвежского чиновника покинуть НОК из-за россиян — настоящий поступок. Мы благодарны ему за то, что он любит нас. Норвежец понимает, насколько много мы сделали: в том числе в фигурном катании. К сожалению, он такой один», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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