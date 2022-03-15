Евгения Тарасова и Владимир Морозов одним словом описали сезон-2021/2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, одним словом описали сезон-2021/2022. Их спросили, каким словом можно охарактеризовать прошедший сезон.
«Насыщенный», — приводит слова Морозова ТАСС.
«Согласна, тоже хотела сказать это слово. Насыщенный событиями и соревнованиями», — добавила Тарасова.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали, заработав 239,25 балла по сумме двух прокатов. На первой строчке расположились китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, на счету которых 239,88 балла (мировой рекорд). Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвёртыми.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 15 марта 2022
-
09:01
-
08:24
- 14 марта 2022
-
20:49
-
20:44
-
19:40
-
18:27
-
16:00
-
09:12
-
09:04
-
08:39
-
08:35
-
08:20
- 13 марта 2022
-
19:17
-
18:55
-
17:53
-
12:38
-
11:57
- 12 марта 2022
-
23:20
-
22:25
-
22:02
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
17:33
-
16:10
-
15:51
-
15:02
-
12:25
-
00:04
- 11 марта 2022
-
23:20
-
23:09
-
20:37
-
20:17
-
17:26
-
15:35