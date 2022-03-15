Евгения Тарасова и Владимир Морозов одним словом описали сезон-2021/2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, одним словом описали сезон-2021/2022. Их спросили, каким словом можно охарактеризовать прошедший сезон.

«Насыщенный», — приводит слова Морозова ТАСС.

«Согласна, тоже хотела сказать это слово. Насыщенный событиями и соревнованиями», — добавила Тарасова.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали, заработав 239,25 балла по сумме двух прокатов. На первой строчке расположились китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, на счету которых 239,88 балла (мировой рекорд). Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвёртыми.

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