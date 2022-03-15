Анна Щербакова ответила, кружится ли у фигуристов голова после прыжков

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме». Подписчик поинтересовался, как у неё не кружится голова после прыжков.
«Долгие годы тренировок. Когда мы возвращаемся к тренировкам после долгого отдыха, первое время голова немного кружится не только от вращений, но даже от прыжков. Потом привыкаем», — ответила Щербакова в «сториз» своего «инстаграма».
17-летняя Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России (2022), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
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