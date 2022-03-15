Фигурист и человек Кондратюк! Как в 14 лет всё начать с нуля, а в 18 победить на Олимпиаде

Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» взяли эксклюзивное интервью у олимпийского чемпиона 2022 года в командном турнире Марка Кондратюка.
В рамках подкаста ведущие узнают у фигуриста:
Можно ли в России кататься в своё удовольствие? Почему Марк считал, что занимает чужое место в сборной? Каких поэтов любит, а каких коллекционирует? И что напишет о Пекине-2022 художник Кондратюк?
Отметим, что в текущем сезоне Кондратюк также завоевал золото на чемпионате России и Европы. В личных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Марк занял 15-е место.
Ранее стало известно, что Кондратюк станет участником Кубка Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске на льду «Саранск-Арены».
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