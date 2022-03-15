Евгений Плющенко: мы никуда не уехали. Горжусь, что я русский

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, россиянин Евгений Плющенко заявил, что у него нет намерений покидать страну.

«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаём свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаём в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать.

Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский», — рассказал Плющенко в видео, выложенном на его странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, 39-летний Евгений Плющенко возглавляет тренерскую академию «Ангелы Плющенко».

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