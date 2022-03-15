«Будто я занимаю чужое место». Кондратюк рассказал о реакции на попадание на Олимпиаду

Олимпийский чемпион в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как сначала воспринял попадание на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
«Я общался с многими спортсменами, почти все идут к одной цели: как минимум к попаданию на Олимпийские игры, как максимум к олимпийской медали. Я к этому не шёл, это не было никогда моей мечтой. Я шёл к Олимпиаде год, когда стал третьим на чемпионате России и хорошо откатал на Кубке Первого канала. Тогда я понял, что это реально и это стало моей целью. До того чемпионата России я думал, что если хорошо буду кататься, то, может, попаду в Милан.
Когда почувствовал, что попал на Олимпиаду, у меня были смешанные эмоции. Безусловно, я был рад этому, но в то же время мне было тяжело осознать, что еду я, а не кто-то другой, будто я занимаю чужое место. Я 8 лет катаюсь с Сашей Самариным на одном льду, всё время видел его перед своими глазами и стремился к его уровню. И вот я выигрываю чемпионат России, и понимаю, что попал на Олимпиаду, а Саша нет. И как будто я этого не заслужил.
Недели три меня этот момент мучал, но потом я выиграл чемпионат Европы и понял, что, наверное, всё-таки я заслужил», — сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».
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