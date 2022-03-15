«Ни радости, ни слёз». Марк Кондратюк — о реакции на победу на Олимпиаде

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказал, как отреагировал на победу на Играх-2022 в Пекине.
«Никакого ощущения, что ты выиграл, нет. Я не знаю почему. Катаются танцы, пары, и ещё до Камилы мы олимпийские чемпионы. А этого ощущения нет, ничего не поменялось. Ни радости, ни слёз особо. Это сложно объяснить. Ты стоишь на льду, на какой-то платформе, с пандой в руках и понимаешь, что то, к чему ты шёл всю карьеру, в этой минуте. И ты этого не осознаёшь. Ты головой понимаешь, что это тот момент, к которому ты шёл всю жизнь, но в то же время думаешь, что этого не может быть. Это просто такой же день, такая же минута, как и любая другая.
Я намного больше помню ту минуту, когда докатывал произвольную. Вот её я помню отчётливо. Просто из последних сил ты едешь выдать какие-то эмоции. И секунд за 10 я такой: всё, сейчас упаду на колени как на Европе. И я это делаю и просто «Да, я смог!» — сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».
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