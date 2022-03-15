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«Тянуть интригу до самого конца — это прикольно». Кондратюк — о программах на новый сезон

«Тянуть интригу до самого конца — это прикольно». Кондратюк — о программах на новый сезон
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Олимпийский чемпион в команде, победитель чемпионатов России и Европы 2022 года фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос о программах на сезон-2022/2023.

В успешном для фигуриста олимпийском сезоне короткая программа Кондратюка была поставлена под саундтрек из сериала «Великолепный век», а произвольная на музыку из рок-оперы «Иисус-Христос — суперзвезда».

«За произвольную мы вообще ещё не брались, то есть даже по музыке конкретных идей нет. Короткую чуть-чуть начали ставить, но есть и другие варианты музыкального сопровождения. Я бы в принципе ничего не сказал, потому что мне кажется, что тянуть интригу до самого конца — это прикольно, чтобы зрители были в ожидании, зачем раскрывать карты. Но пока я, правда, не знаю», — сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».

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