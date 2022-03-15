«Хочу кататься ещё четыре года». Марк Кондратюк — о планах на будущее

Олимпийский чемпион в команде 18-летний российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о планах на будущее.



«Я хочу кататься ещё четыре года, катать то, что я хочу, катать с удовольствием и потусить в феврале 2026 года в Италии», — сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».



О Кондратюке заговорили в сезоне-2020/2021, когда он завоевал бронзу чемпионата России, а затем на Кубке Первого канала превзошёл многолетнего лидера национальной команды Михаила Коляду. В олимпийском сезоне Марк сначала подтвердил право России выставить на Игры-2022 трёх фигуристов в мужском одиночном катании, а затем последовательно выиграл чемпионаты России и Европы, тем самым автоматически подтвердив своё право выступить на Олимпийских играх в Пекине.