«Хочу кататься ещё четыре года». Марк Кондратюк — о планах на будущее
Поделиться
Олимпийский чемпион в команде 18-летний российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о планах на будущее.
«Я хочу кататься ещё четыре года, катать то, что я хочу, катать с удовольствием и потусить в феврале 2026 года в Италии», — сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».
О Кондратюке заговорили в сезоне-2020/2021, когда он завоевал бронзу чемпионата России, а затем на Кубке Первого канала превзошёл многолетнего лидера национальной команды Михаила Коляду. В олимпийском сезоне Марк сначала подтвердил право России выставить на Игры-2022 трёх фигуристов в мужском одиночном катании, а затем последовательно выиграл чемпионаты России и Европы, тем самым автоматически подтвердив своё право выступить на Олимпийских играх в Пекине.
Комментарии
- 15 марта 2022
-
19:59
-
19:35
-
19:07
-
19:01
-
18:54
-
18:43
-
18:28
-
18:00
-
16:15
-
15:15
-
13:40
-
12:31
-
11:12
-
10:42
-
09:01
-
08:24
- 14 марта 2022
-
20:49
-
20:44
-
19:40
-
18:27
-
16:00
-
09:12
-
09:04
-
08:39
-
08:35
-
08:20
- 13 марта 2022
-
19:17
-
18:55
-
17:53
-
12:38
-
11:57
- 12 марта 2022
-
23:20
-
22:25
-
22:02
-
19:39
Партнерский контент