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Михаил Коляда объяснил провал в короткой программе командного турнира на ОИ-2018

Михаил Коляда объяснил провал в короткой программе командного турнира на ОИ-2018
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Призёр чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда заявил, что многое поменял бы при подготовке к Олимпийским играм – 2018.

В Пхёнчхане Коляда крайне неудачно выступил в короткой программе командного турнира. Многие посчитали, что именно из-за этого сборная России стала только серебряным призёром соревнований.

«Если бы сегодняшние мозги поставить тогдашнему Коляде, многое поменял бы. Только история не терпит сослагательного наклонения.

Действительно ли Олимпиада — это особый турнир, который нельзя сравнивать с чемпионатами мира? Для меня Пхёнчхан пока единственный опыт, и тогда действительно почувствовал громадное отличие. Было ощущение, что от меня зависит судьба человечества. И я не смог потянуть такой груз ответственности… Сейчас мыслю уже иначе», — приводит слова Коляды «РИА Новости».

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