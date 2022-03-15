Денис Васильев — о будущем фигурного катания: в погоне за прыжками боюсь потерять красоту

Бронзовый призёр чемпионата Европы Денис Васильев из Латвии рассказал о своём видении будущего фигурного катания.

«На мой взгляд, необходимо что-то каждый раз менять, потому что это и есть развитие. Мы определяем, что можно улучшить, и идём туда – таков процесс эволюции. В данный момент все очень сфокусированы на технической составляющей. Я надеюсь, что в следующие 4 года начнётся обратное движение к балансу между прыжками и катанием. Потому что кататься, на самом деле, тяжелее, чем прыгать. Прыжки – быстрые, агрессивные, по сути, это акробатика на льду. Катание – это контроль, чувство льда. Любое движение на льду, которое очень медленное и плавное, намного тяжелее сделать, чем то же самое движение, но быстро. Быстрое заканчивается слишком быстро, там не требуется много контроля. И несмотря на то что прыжки очень сложны, катание, такое, например, как у Сатоко Мияхары, это очень сложно.

Интересно быть тем, кто даёт музыку, а не следует ей. Как раз-таки в этой разнице в катании я вижу разницу в том, как мы смотрим на мир. Я чувствую, что большинство выходит для того, чтобы сделать программу, сделать то, что запланировано, и всё. А я чувствую, что выхожу и хочу поделиться музыкой, хочу быть ею. Я хочу быть тем, кто продемонстрирует представление, а не просто выйдет как атлет на стадион.

Да, и я ищу баланс, уважаю нынешнюю систему в плане того, что прыжки нужны, они дают вау-эффект, и это замечательно. Но также в погоне за ними боюсь потерять как раз-таки красоту», — приводит слова Васильева пресс-служба МОК.