Алёна Леонова одним словом описала мировое фигурное катание без россиян

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова прокомментировала отстранение российских фигуристов и тренеров от премии ISU Skating Awards. Ранее россиян не допустили на чемпионат мира – 2022.
«В принципе, в ходе последних событий это не удивительно. Очень обидно за наших спортсменов и нашу страну. Кому можно вручать премию без российских одиночниц? Сложный вопрос. Даже не знаю, кого и назвать.
Может ли российская федерация создать аналог подобной премии? Думаю, обязательно сделает и уже работает над этим вопросом.
Как описать мировое фигурное катание без российских фигуристов? Одним словом – пустота. Безусловно, в мире есть много фигуристов, за которыми можно наблюдать. Не могу сказать, что международные соревнования станут неинтересными без россиян. Но в любом случае без нас будет не так зрелищно», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».
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