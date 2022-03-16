Организатор ISU Skating Awards: сказать, что россиян не будет на премии, пока не могу

Организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян рассказал о возможном неучастии российских фигуристов в премии этого года в связи с санкциями против российского спорта.
«Официальных решений (об отстранении россиян. – Прим. «Чемпионат») не принималось, пока такой информации нет. Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу.
Но ситуация сложная, вы сами видите, что происходит в самых разных видах спорта и в целом в мире. Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира – удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне.
Что касается формата премии – то в оффлайн-формате, как мы планировали её изначально, она вряд ли пройдёт. Тем более нет речи о проведении её в рамках чемпионата мира», – приводит слова Закаряна «Спорт-экспресс».
Напомним, эта премия вручается по итогам сезона лучшим фигуристам и тренерам в нескольких номинациях.
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