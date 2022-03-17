Загитова — о посещении балета: у меня появилось столько вдохновения и энергии творить

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что вдохновилась после посещения балета «Баядерка».

«Балет — это что-то невероятно прекрасное! Хочу поделиться впечатлениями после нашего с Сабиной выхода в Государственный Кремлёвский дворец. Мы были на постановке «Баядерка». Балет рассказывает восточную сказку о любви, верности и коварстве.

Какая же грация и красота. Движения балерин, музыка, костюмы, декорации — всё создаёт непередаваемую волшебную атмосферу. У меня появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство — это именно то, что помогает мне перезагрузиться, оно как глоток свежего воздуха. Проще говоря, нам очень понравилось!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».