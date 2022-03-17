Евгений Плющенко обратился к Овечкину, установившему историческое достижение в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на достижение российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который ранее вышел на единоличное третье место в снайперской гонке в истории Национальной хоккейной лиги НХЛ. Российский хоккеист обошёл по этому показателю легендарного чеха Яромира Ягра.

«Брат, поздравляю!» — написал Плющенко в «сториз» своего «инстаграма», тегнув Овечкина.

Фото: «инстаграм» евгения плющенко

Напомним, больше Александра Овечкина в НХЛ забивали только два хоккеиста: Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). На счету Овечкина 767 заброшенных шайб. В текущем сезоне россиянин забросил 37 шайб.

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