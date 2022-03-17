13-летняя ученица Плющенко — о занятиях у Тутберидзе: болит — надо прыгать. В итоге травма

13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о тренировках под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Жилина занималась в группе Тутберидзе.

«Здесь (у Плющенко. — Прим. «Чемпионата») уже не так сильно волновалась. Всё-таки уже был опыт тренировок с другим тренером. Поэтому просто старалась делать ту работу, которую уже умею. Здесь другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, травма какая-то, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит.

В «Хрустальном» (у Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») строже: там, если болит, всё равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма, и…» — приводит слова Жилиной «Матч ТВ».

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