Министр спорта России высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что думает о допинг-скандале с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.
«Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу.
Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат её выступлений. Поэтому будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит карьеру», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
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