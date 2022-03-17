Министр спорта России высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что думает о допинг-скандале с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу.

Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат её выступлений. Поэтому будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит карьеру», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

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