«Вовремя купила». Елизавета Туктамышева показала фото за рулём машины
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свежий снимок в «сториз» своего «инстаграма». На фотографии Туктамышева сидит за рулём своего автомобиля.
«Вовремя купила», — подписала фотографию Туктамышева.
Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой
Напомним, 25-летняя Елизавета Туктамышева не вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). От России на Олимпиаде выступили Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Они стали первой, второй и четвёртой соответственно.
Ранее Елизавета Туктамышева сообщила, где и когда будет выступать в ближайшее время.
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