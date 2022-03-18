«Вовремя купила». Елизавета Туктамышева показала фото за рулём машины

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свежий снимок в «сториз» своего «инстаграма». На фотографии Туктамышева сидит за рулём своего автомобиля.

«Вовремя купила», — подписала фотографию Туктамышева.

Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой

Напомним, 25-летняя Елизавета Туктамышева не вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). От России на Олимпиаде выступили Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Они стали первой, второй и четвёртой соответственно.

Ранее Елизавета Туктамышева сообщила, где и когда будет выступать в ближайшее время.



Новость по теме Елизавета Туктамышева объявила даты и места своих ближайших выступлений

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!



