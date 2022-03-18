Камила Валиева показала милое фото с Морисом Квителашвили

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнования фигуристов Камила Валиева опубликовала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка стоит рядом с грузинским фигуристом-одиночником Морисом Квителашвили, который, как и Валиева, занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На руках они держат собаку.
Фото: «инстаграм» камилы валиевой
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место. Что касается Квителашвили, то он стал десятым в мужском турнире.
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