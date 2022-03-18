Тренер академии Плющенко ответил, в чём они не справились в работе с Трусовой

Тренер по фигурному катанию Дмитрий Михайлов, сотрудничающий с тренерской академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ответил на вопрос, в чём они не справились в работе с Александрой Трусовой и что можно было сделать лучше.
«Быстрее разобраться с обеими программами. Они зашли фанатам? Так и хорошо, что зашли! Мы потом много над ними работали с Евгением Викторовичем, с хореографом на полу.
Саша постоянно занималась в зале, чтобы программы стали лучше, доводила всё это до совершенства. Очень многое было изменено после того, как Розанов закончил их ставить. В короткой, к примеру, это два захода, вся дорожка. От его изначальной постановки там мало что осталось.
Конечно, я не хочу сказать, что Серёжа плохо поработал. Я видел, как он старался, да и темы для программ были неплохими. Просто, наверное, дело в том, что он ставил их на сборе в Кисловодске, а сделать обе программы с нуля в абсолютно готовом виде за такой срок очень тяжело. После сборов программы ещё по ходу сезона дорабатываются и перерабатываются, и у меня на это был целый сезон», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».
Трусова провела под руководством Плющенко сезон-2020/2021, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.
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