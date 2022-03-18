Татьяна Тарасова предупредила о глобальном упадке российского спорта в случае изоляции

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что российский спорт ожидает глобальный упадок, если ведущие спортсмены страны не будут соревноваться с лучшими зарубежными конкурентами. В последнее время международные федерации, в том числе Международный союз конькобежцев (ISU) массово отстраняют россиян от международных соревнований, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине.

«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведёт к глобальному упадку. Остается только верить, что всё это продлится не так долго», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РБК-Спорт».

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