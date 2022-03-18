Камила Валиева покатала в коляске двоюродную сестру. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнования фигуристов Камила Валиева выложила новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка увиделась со своей двоюродной сестрой, недавно появившейся на свет.

«Встретилась со своей двоюродной сестрёнкой», — подписала она снимки.

Фото: «инстаграм» камилы валиевой

Фото: «инстаграм» камилы валиевой

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что допинг-тест российской спортсменки, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Валиеву допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

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