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Глава Татарстана вручил Камиле Валиевой орден «Дуслык»

Глава Татарстана вручил Камиле Валиевой орден «Дуслык»
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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в команде, заслуженным мастером спорта Камилой Валиевой, сообщает пресс-служба главы республики. В мероприятии также приняла участие мама фигуристки Алсу Валиева.

Минниханов поддержал спортсменку, отметив, что на Олимпиаде в Пекине она продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки. Он подчеркнул, что спортивные успехи Камилы служат отличным примером для начинающих спортсменов. Затем Минниханов вручил фигуристке орден «Дуслык», а её маме — медаль «100 лет образования ТАССР».

Фото можно посмотреть на странице Рустама Минниханова «ВКонтакте».

Валиева родилась в Казани в 2006 году и в 3,5 года начала заниматься фигурным катанием. В 2012 году Камила вместе с семьёй переехала в Москву.

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