Камила Валиева обратилась к главе Татарстана после вручения Ордена Дружбы
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Олимпийская чемпионка в командном турнире, чемпионка России и Европы Камила Валиева опубликовала пост о вручении ей государственной награды.
«Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову за высокую оценку моей работы и вручение государственной награды – Ордена Дружбы.
Особенно ценно было получить Орден Дружбы в Казани, где я родилась, где мои корни и где я начинала кататься.
Спасибо вам и всей моей «спортивной семье» за постоянную поддержку, добрые слова и пожелания дальнейших успехов!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.
Валиева родилась в Казани в 2006 году и в 3,5 года начала заниматься фигурным катанием. В 2012 году Камила вместе с семьёй переехала в Москву.
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