«Самые лучшие!» Александра Трусова показала подарки от фанатов

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фотографии со встречи с фанатами. Фигуристка имеет собственные фан-клубы, на встрече болельщики подарили Александре множество подарков.

«Спасибо за то, что вы всегда рядом! Самые лучшие!» — подписала снимки, опубликованные в телеграм-канале, Трусова.

17-летняя Трусова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Она является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и второй (после Мики Андо), исполнившей четверной сальхов. Также Трусова первой исполнила два четверных в одной программе в юниорском Гран-при.

Ранее стало известно, что Трусова решила пропустить Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.

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