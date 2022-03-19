«Самые лучшие!» Александра Трусова показала подарки от фанатов

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фотографии со встречи с фанатами. Фигуристка имеет собственные фан-клубы, на встрече болельщики подарили Александре множество подарков.
«Спасибо за то, что вы всегда рядом! Самые лучшие!» — подписала снимки, опубликованные в телеграм-канале, Трусова.
17-летняя Трусова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Она является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и второй (после Мики Андо), исполнившей четверной сальхов. Также Трусова первой исполнила два четверных в одной программе в юниорском Гран-при.
Ранее стало известно, что Трусова решила пропустить Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 19 марта 2022
-
16:36
-
14:55
-
14:13
-
13:13
-
12:22
-
00:18
- 18 марта 2022
-
22:01
-
21:12
-
20:57
-
20:23
-
18:52
-
15:50
-
14:07
-
10:19
-
09:11
-
09:00
-
08:44
- 17 марта 2022
-
13:53
-
09:28
-
08:55
-
08:00
-
00:17
- 16 марта 2022
-
19:15
-
17:25
-
14:33
-
11:58
-
08:31
- 15 марта 2022
-
23:47
-
22:56
-
22:39
-
20:58
-
20:40
-
20:28
-
19:59
-
19:35