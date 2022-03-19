Софья Муравьёва выиграла короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова

Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко» выиграла короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве. За свой прокат Муравьёва получила 78,12 балла. Второй стала Вероника Петеримова (67,76), третьей — Виолетта Филонец (61,39).

В соревнованиях юниорок лучшей в короткой программе была Мария Захарова (70,78), второй – Дарья Садкова (66,65), третьей – Софья Титова (66,33).

Произвольные программы фигуристы представят 20 марта.

Сергей Гриньков – двукратный олимпийский чемпион в паре с Екатериной Гордеевой. В 1995 году фигурист скоропостижно скончался во время тренировки в возрасте 28 лет.

Гордеева и Гриньков — четырёхкратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы мира среди профессионалов.