Туктамышева: буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует завершить карьеру.
«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я всё ещё чувствую, что могу», — ответила Туктамышева на вопрос подписчицы в своём «телеграм-канале».
Также Туктамышева ответила, хочет ли попробовать себя в режиссуре ледовых шоу.
«Это очень серьёзная и ответственная работа, над которой стоит очень много трудиться. Конечно, это интересно. Но надо понимать свои силы и возможности», — сказала Елизавета.
25-летняя Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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