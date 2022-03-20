Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила, не страшно ли отличаться от других в фигурном катании.

«Мне кажется, что отличаться нужно. И это очень важно, чтобы у тебя была индивидуальность. Странно, но в детстве, когда я выделялась, мне это абсолютно не нравилось, я хотела быть как все. А как-то так получалось, что я всегда была отдельно. Только с возрастом я поняла, что это не огромный минус, а большой плюс. Считаю, что это, наоборот, очень круто. Это абсолютно не страшно, а наоборот это может вдохновлять», — сказал Туктамышева в своём «телеграм-канале».

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).