Дочь Этери Тутберидзе: так рада, что у меня наконец-то выросли волосы

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новое фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сделала селфи перед зеркалом.
«Так рада, что у меня наконец-то выросли волосы. Понадобилось два года, чтобы вылечить волосы после блонда», — подписала она снимок.
Фото: «инстаграм» дианы дэвис
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых, став серебряными призёрами. Диана и Глеб вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы и Олимпийские игры. На первенстве континента танцевальный дуэт занял седьмое место, а на дебютной Олимпиаде в Пекине – 14-е. С лета 2019 года Дэвис и Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.
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