Тамара Москвина объяснила, почему будет смотреть чемпионат мира в отсутствие россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что её интересует чемпионат мира, несмотря на то что на нём не будет представителей России. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных соревнований. Чемпионат мира пройдёт в Монпелье (Франция) с 23 по 27 марта.

«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Я же смотрю такие турниры не только из за фигуристов из России. Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», — рассказала Тамара Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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