Ирина Слуцкая: не буду смотреть чемпионат мира — без российских фигуристов это неинтересно

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что её не интересует чемпионат мира, на котором не будет представителей России. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных соревнований. Чемпионат мира пройдёт в Монпелье (Франция) с 23 по 27 марта.

«Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы. Мне это совершенно неинтересно. Смотреть чемпионат мира по фигурному катанию я точно не буду. Любые соревнования по фигурному катанию без наших спортсменов не являются конкурентными и мне неинтересны», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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