Авербух: даже не интересовался, кто будет участвовать в чемпионате мира. Смотреть не буду

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о своём отношении к грядущему чемпионату мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), который пройдёт без россиян.

«Нет, я не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Он мне неинтересен. Я даже не интересовался тем, кто там будет участвовать.

В танцах однозначно первое место займёт французский дуэт. Для них это будет просто показательное выступление. В женском одиночном катании все всё равно будут вторыми, как бы они себя ни называли первыми. В парном катании без наших фигуристов нет конкурентов для китайцев. Если из мужчин поедет Нэйтан Чен, то, конечно, он выиграет», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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