Авербух: даже не интересовался, кто будет участвовать в чемпионате мира. Смотреть не буду

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о своём отношении к грядущему чемпионату мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), который пройдёт без россиян.
«Нет, я не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Он мне неинтересен. Я даже не интересовался тем, кто там будет участвовать.
В танцах однозначно первое место займёт французский дуэт. Для них это будет просто показательное выступление. В женском одиночном катании все всё равно будут вторыми, как бы они себя ни называли первыми. В парном катании без наших фигуристов нет конкурентов для китайцев. Если из мужчин поедет Нэйтан Чен, то, конечно, он выиграет», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 21 марта 2022
-
17:24
-
17:17
-
15:47
-
15:32
-
15:01
-
14:50
-
11:22
-
10:00
-
09:30
- 20 марта 2022
-
14:32
-
13:56
-
13:46
- 19 марта 2022
-
22:58
-
22:10
-
20:22
-
19:03
-
16:36
-
14:55
-
14:13
-
13:13
-
12:22
-
00:18
- 18 марта 2022
-
22:01
-
21:12
-
20:57
-
20:23
-
18:52
-
15:50
-
14:07
-
10:19
-
09:11
-
09:00
-
08:44
- 17 марта 2022
-
13:53
-
09:28