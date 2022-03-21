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Жулин: интерес к чемпионату мира упал на 100%. Не буду смотреть с позиции патриотизма

Жулин: интерес к чемпионату мира упал на 100%. Не буду смотреть с позиции патриотизма
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о грядущем чемпионате мира в Монпелье (Франция), который пройдёт без россиян.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям МОК отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Не буду смотреть чемпионат мира без российских фигуристов. Вообще не слежу. Мой интерес упал на 100%. Не буду смотреть с позиции патриотизма. Буду смотреть только чемпионаты России и первенство Саранска», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Отметим, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов, тренирующиеся под руководством Жулина, являются действующими чемпионами мира в танцах.

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