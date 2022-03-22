Александр Жулин сообщил о проблемах со здоровьем

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о проблемах со здоровьем и о том, как он с ними справляется. По словам Жулина, у него иногда возникают сильные боли в спине.
«Привожу себя в порядок после Олимпиады. Решил заняться спиной. Хочу от души поблагодарить главного врача за то, что сняли сильную боль всего за два сеанса физиотерапии.
Выделил время на себя любимого наконец-то… Решил пройти 10 сеансов, чтобы закрепить полученный результат, а потом займусь другими застарелыми травмами. Приятно, что просто час лежишь отдыхаешь, никаких неприятных ощущений не испытываешь, а потом встаёшь и чувствуешь себя как новенький!» — написал он в соцсетях.
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