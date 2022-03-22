15-летняя Самоделкина прокомментировала решение прыгать тройной аксель и 4 четверных в ПП

15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала решение исполнить тройной аксель и четыре четверных прыжка (сальхов, риттбергер, лутц и тулуп) в произвольной программе на турнире памяти Сергея Гринькова, который состоялся в минувшие выходные. Спортсменка выступала вне конкурса.

«Впервые ли попробовала четыре квада в произвольной? Да. Впервые даже с тройным акселем. Очень усердно работаем над ним, чтобы он стал обычным прыжком, как двойной аксель. Чтобы на разминке Сергей Дмитриевич [Давыдов] некоторым говорил сделать три дупеля, а мне — три тройных акселя. Стремимся к такому количеству.

Впервые попробовала четверной риттбергер. Точнее, попробовала его уже второй раз, но сделала впервые. Александра Романовна [Кравцова] сказала, что если будут силы, то можно ещё на тулуп пойти. Когда упала с лутца, было не особо много сил, но я подумала: тулуп так тулуп. Поэтому получилось так, что катала аксель и четыре квада», — приводит слова Самоделкиной Sport24.

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