Ирина Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о васкулите — неизлечимой болезни сосудов, которой она страдает.

«Мне 23 года, я нахожусь на пике своей карьеры и готовлюсь к очередным соревнованиям. Как-то я начала замечать, что мне стало труднее дышать. Потом начались ещё более странные вещи: стали отекать руки и ноги, вплоть до того, что я не могла открыть дверь, потому что ладони в синяках и невозможно схватиться за ручку, начали появляться кровоподтёки, опухоли…

Я была в панике! Для спортсмена во время сезона пропустить хоть одну тренировку — это непозволительная роскошь! Как-то утром я проснулась и поняла, что не чувствую полноги. Тогда я попала к врачу, который поставил мне… васкулит. Это неизлечимая болезнь. О продолжении спортивной карьеры не могло быть и речи. Это был настоящий удар для меня…

Друзья, хочу сразу сказать, что, имея неизлечимую болезнь, необходимо всё равно видеть стимул к жизни, а не просто сидеть и «готовиться». Как оказалось, можно прекрасно жить в ремиссии», — написала Слуцкая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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