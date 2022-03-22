Анна Щербакова показала, как исполняет аксель в три с половиной оборота на полу

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как исполняет аксель в три с половиной оборота на полу.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Щербакова – действующая чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На соревнованиях фигуристка из элементов ультра-си исполняет четверной лутц и четверной флип, тройной аксель на льду на официальных стартах спортсменка ещё не исполняла.

Щербакова не сможет защитить титул на чемпионате мира – 2022, так как российские фигуристы отстранены от участия в первенстве планеты из-за ситуации на Украине. Спортсменка выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

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