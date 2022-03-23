Алексей Ягудин обратился к Максиму Маринину
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к чемпиону ОИ 2006 года в парном катании Максиму Маринину. Он поздравил его с днём рождения. Сегодня, 23 марта, Маринину исполнилось 45 лет.
«С днём рождения, Макс! Будь любим, счастлив, здоров и богат во всех смыслах!» — написал Ягудин в своём телеграм-канале, прикрепив текст к фото с Марининым.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.
Максим Маринин выступал в паре с Татьяной Тотьмяниной, которая ныне является супругой Ягудина. Тотьмянина и Маринин — олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России.
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